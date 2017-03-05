 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялось подписание азербайджано-иранских документов

    Подписание состоялось по окончании переговоров в расширенном составе

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта по окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

    Как передает Report, «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Палатой по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Управлением финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» подписали председатель Палаты по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Руфат Асланлы и исполнительный директор Управления финансового мониторинга при Министерстве экономических вопросов и финансов Исламской Республики Иран Мейсам Насири Ахмадабади.

    «Меморандум взаимопонимания между Закрытым акционерным обществом «Азербайджан демир йоллары» и железнодорожной компанией Исламской Республики Иран о соединении железнодорожного сообщения» подписали председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджан демир йоллары» Джавид Гурбанов и президент Железнодорожной компании Исламской Республики Иран Саид Мохаммадзаде.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi