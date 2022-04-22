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Состоялось первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией

Состоялось первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией В рамках визита в Ригу делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым провела встречи с заместителем государственного секретаря, политическим директором Министерства иностранных дел Латвии Анджеем Вилумсонсом, ру
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 12:35
Состоялось первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией

В рамках визита в Ригу делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым провела встречи с заместителем государственного секретаря, политическим директором Министерства иностранных дел Латвии Анджеем Вилумсонсом, руководителем офиса советников президента Латвии, советником президента по культурным вопросам Сармите Элерте и министром транспорта, латвийским сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Талисом Линкайтсом.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

21 апреля состоялось первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией. В ходе заседания делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а латвийскую делегацию - заместитель государственного секретаря, политический директор МИД Латвии Анджейс Вилумсонс. В ходе встречи было подчеркнуто особое значение первого заседания стратегического диалога, впервые организованного между двумя странами.

Х.Халафов рассказал о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны, позиции Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, разблокировке транспорта и коммуникаций, разминировании и восстановительных работах на деоккупированных территориях.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Европейского союза, особо отмечена его роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. Было отмечено наличие новых возможностей для развития отношений с Евросоюзом.

Стороны также обсудили вопросы на повестке двустороннего стратегического партнерства, в частности расширение сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, гуманитарной сферах, сотрудничества в многостороннем формате и в рамках международных организаций, ситуацию в Украине.

Наряду с этим делегация во главе с Х.Халафовым встретилась с членами группы поощрения сотрудничества между латвийским Сеймом и парламентом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun birinci iclası keçirilib

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