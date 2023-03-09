Состоялось первое панельное заседание в рамках X Глобального Бакинского форума

Состоялось первое панельное заседание на тему “Построение стабильности в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир” в рамках проходящего под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева X Глобального Бакинского форума, организованного

Состоялось первое панельное заседание на тему “Построение стабильности в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир” в рамках проходящего под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева X Глобального Бакинского форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, в панельной дискуссии приняли участие президент Латвии Эгилс Левитс, бывший премьер-министр Словакии (2010-2012 гг.) Ивета Радичова, бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 гг. и 2001-2005 гг.) Кьелл Магне Бондевик, президент правозащитного центра Роберт Ф. Кеннеди Керри Кеннеди, экс-президент Швейцарской Конфедерации (2007-2011 гг.) Мишлин Кальми-Ре, экс-президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко, экс-президент Латвийской республики (1999-2007 гг.) Вайра Вике-Фрейберга.

Президент Латвии Эгилс Левиц в своем выступлении отметил, что его страна осуждает агрессию России в отношении Украины: “Мы не должны допускать нарушения принятых стандартов”.

По его словам, международное право является основой мира во всем мире: “Международное право должно быть обеспечено на всех уровнях. Агрессию нельзя терпеть и оставлять безнаказанной. В первую очередь, должна быть военная, экономическая и другие поддержки".

Бывший премьер-министр Норвегии Кьелл Магне Бондевик сказал, что нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была во время Второй мировой войны: “Сильное региональное сотрудничество может принести больше единства. Нас защищает НАТО”.

По его словам, демократия и война - несопоставимы: "Для разрешения конфликта мы должны использовать инструменты мира. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины”.

Президент правозащитного центра Роберт Ф. Кеннеди Керри Кеннеди в своем выступлении также затронул тему российско-украинской войны.

Экс-президент Латвийской республики (1999-2007 гг.) Вайра Вике-Фрейберга заявила, что территориально Россия является самой большой страной в мире: “По словам главы МИД России Украина напала на Россию. Но в реальности все наоборот. Россия хочет еще больше расширить свою территорию. Они утверждают, что силы НАТО приближаются к границам России. Это смешно. Не будем забывать, что в Украине проливается кровь. Мы должны поддержать эту страну. Россияне должны знать, что люди Восточной Европы не ненавидят Россию”.

Экс-президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко в своем выступлении подчеркнул, что его страна в конечном итоге одержит победу над Россией: “Для этого важны несколько факторов, один из которых - единство. Мы знаем, что Путин тоже этого боится.

Важно, чтобы происходящее в Украине воспринималось как преступление. Важна победа над режимом Путина. Все народы, проживающие в России, также должны публично выразить свою точку зрения к этой агрессии”, - отметил экс-глава государства.

Панельное заседание продолжилось выступлениями.