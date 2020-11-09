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Состоялось открытие почетного консульства Украины в Шемахы

Состоялось открытие почетного консульства Украины в Шемахы Первое Почетное консульство Украины открыло свои двери в гостеприимном городе Шемахы, сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.
Внешняя политика
9 ноября 2020 г. 17:24
Состоялось открытие почетного консульства Украины в Шемахы

Первое Почетное консульство Украины открыло свои двери в гостеприимном городе Шемахы, сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане.

Во время церемонии торжественного открытия Почетного консульства Украины Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский поблагодарил руководство государства, а также исполнительную власть Шемахинского района за то, что отныне в древнем и славном городе Шемахы будет присутствовать частичка Украины.

Руководитель украинской дипмиссии отметил, что сегодняшнее знаменательное событие наполнено особым смыслом и символизмом и поздравил весь азербайджанский народ с государственным праздником, пожелал успешного преодоления всех вызовов, которые стоят перед страной, а также мира, согласия и процветания.

Посол отметил, что Украина очень хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа в вопросе отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности. В современный период и украинский и азербайджанский народы столкнулись с нелегким испытанием - с испытанием преданности и любви к Родине, чтобы спокойно жить на своей земле, в своих домах, строить планы на будущее и работать под мирным небом.

В знак солидарности Украины с братским азербайджанским народом, а также по случаю празднования в Азербайджане Дня Государственного флага новосозданное Почетное консульство Украины в городе Шемахы будет сегодня подсвечено цветами азербайджанского флага.

Память о погибших азербайджанских и украинских героях, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность государств, была отмечена минутой молчания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın ilk Fəxri konsulluğu Şamaxı şəhərində açılıb

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