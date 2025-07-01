В Хиве состоялось открытие Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума

В городе Хива состоялась церемония открытия Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума.

В городе Хива состоялась церемония открытия Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители законодательных органов двух стран и депутаты.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что форум имеет большое значение для парламентов обеих стран и является первым форумом, организованным парламентом Азербайджана совместно с законодательным органом другого государства. Она также подчеркнула, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном прошло 30 лет, и за это время двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.

По словам спикера, позиции стран по региональным и международным вопросам совпадают, и это постоянно отражается во взаимной поддержке в международных структурах. Подчеркнув твердую и неизменную позицию Узбекистана в отношении территориальной целостности Азербайджана, Сахиба Гафарова сказала, что азербайджанский народ ощущал братскую поддержку узбекского народа как в годы оккупации наших территорий Арменией, так и во время Второй Карабахской войны, а также в послевоенный период.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева также поделилась своими мыслями о нынешнем высоком уровне отношений между нашими странами:

"Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном всегда строились на общих исторических, культурных и духовных ценностях. Эти связи становятся еще более прочными благодаря дружбе, взаимному уважению и братским чувствам, которые объединяют наши народы".

Отметим, что на форуме будут обсуждены такие вопросы, как расширение деятельности групп дружбы, поднятие их на уровень межпарламентских комиссий, разработка совместных законодательных инициатив, поддержка молодежных инициатив, а также развитие сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как экономика, образование, здравоохранение, цифровая трансформация и экология.