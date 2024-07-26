Состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Великобритании

Первое официальное мероприятие после открытия нового административного здания посольства Азербайджана в Великобритании было организовано на тему 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре э

Первое официальное мероприятие после открытия нового административного здания посольства Азербайджана в Великобритании было организовано на тему 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Об этом Report сообщили в дипмиссии посольстве Азербайджана в Великобритании.

Согласно информации, в мероприятии, проходившем с участием президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, приняли участие министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд, замминистра Керри Маккарти, маршал дипломатического корпуса в Великобритании Алистер Харрисон, президент COP26, член Палаты лордов Алок Шарма, бывший торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, а также другие парламентарии и высокопоставленные дипломаты.

Выступая на открытии, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов назвал знаменательным тот факт, что первое официальное мероприятие в новом административном здании посольства посвящено COP29, а также подчеркнул символическое значение участия в нем назначенного президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эда Милибэнда.

Дипломат отметил, что внимание Азербайджана, который ближе к концу года будет принимать COP29, полностью сосредоточено на климатической деятельности, и наша страна делает все возможное для продвижения климатических целей, имеющих жизненно важное значение для всего мира. Э. Сулейманов выразил благодарность британской стороне за поддержку Азербайджана в этой ответственной работе с первого дня.

Посол Элин Сулейманов также поблагодарил британскую сторону за гостеприимство, оказанное премьер-министром Великобритании Киром Стармером президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося несколько дней назад в Оксфорде, а также за теплую встречу между главами МИД двух стран Дэвидом Ламми и Джейхуном Байрамовым.

"Наша страна высоко ценит усилия Великобритании по содействию процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией", - добавил Э.Сулейманов.

Затем выступил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. Ссылаясь на рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества несколько дней назад, министр подчеркнул, что мероприятие, посвященное COP29, которое организовано в новом здании посольства Азербайджана в Великобритании, также олицетворяет двусторонние дружеские отношения.

Подчеркнув важную роль Лондона как центра климатической деятельности, М.Бабаев рассказал о встречах и мероприятиях, в которых он участвовал во время своего визита в Великобританию в конце июня для участия в Лондонской неделе действий по борьбе с изменением климата. В данном контексте он упомянул встречу с послами малых островных государств в штаб-квартире Содружества Наций, отметив, что Азербайджан тесно сотрудничает с упомянутой организацией с целью оказания помощи в устранении негативных последствий изменения климата в этих государствах.

М.Бабаев также рассказал, что Великобритания, принимавшая COP26, является очень важным партнером, и поблагодарил британских коллег за поддержку в успешном проведении мероприятия COP29 в Азербайджане. Назначенный президент COP29 добавил, что в рамках своего нынешнего визита в Лондон он проведет официальные встречи с представителями частного сектора и финансовых институтов для обсуждения инициативы устойчивых рынков, а также рассказал о работе, проводимой нашей страной в рамках COP29, и выдвинутых инициативах.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд в своем выступлении заявил, что для него большая честь участвовать в первом официальном мероприятии в новом здании посольства Азербайджана в Лондоне. Политик отметил, что верит в огромную важность мероприятий COP, которые объединяют страны мира для предотвращения изменения климата и зеленого развития мира. Министр констатировал важность продолжения мер, согласованных на предыдущих встречах COP, а также достижения важного соглашения по вопросу климатического финансирования на COP29 для обеспечения климатических целей. В этой связи он обратил внимание на важность поддержки стран, наиболее пострадавших от климатических проблем. Эд Милибенд неоднократно подчеркивал в своем выступлении, что британская сторона готова оказать Азербайджану всяческую поддержку и тесно сотрудничать для успешного проведения COP29, достижения ожидаемых результатов.