Состоялось открытие нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном

Состоялось открытие автомобильного моста через реку Астарачай и нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном.

Состоялось открытие автомобильного моста через реку Астарачай и нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой АЗЕРТАДЖ, Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай был подписан между правительствами Азербайджана и Ирана в 2011 году.

В церемонии открытия приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-иранской комиссии, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш.