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Состоялось открытие нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном

Состоялось открытие нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном Состоялось открытие автомобильного моста через реку Астарачай и нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 18:51
Состоялось открытие нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном

Состоялось открытие автомобильного моста через реку Астарачай и нового пограничного пункта между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой АЗЕРТАДЖ, Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай был подписан между правительствами Азербайджана и Ирана в 2011 году.

В церемонии открытия приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-иранской комиссии, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran sərhədində avtomobil körpüsünün və modul tipli buraxılış məntəqəsinin açılışı olub

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