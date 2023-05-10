Состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Туркменистане

10 мая в посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся прием по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и официального открытия нового административного здания посольства.
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Было отмечено, что на мероприятии посол Гасан Зейналов отметил, что, хотя новое административное здание посольства Азербайджана было построено уже давно, официальное открытие было решено провести именно в день 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел Туркменистана, аккредитованного в стране дипкорпуса, представители СМИ и общественности, а также наши соотечественники.