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Состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Туркменистане

Состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Туркменистане 10 мая в посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся прием по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева и официального открытия нового административного здания посольства.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 18:20
Состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Туркменистане

10 мая в посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся прием по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и официального открытия нового административного здания посольства.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Было отмечено, что на мероприятии посол Гасан Зейналов отметил, что, хотя новое административное здание посольства Азербайджана было построено уже давно, официальное открытие было решено провести именно в день 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел Туркменистана, аккредитованного в стране дипкорпуса, представители СМИ и общественности, а также наши соотечественники.

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Версия на английском языке ФотоNew administrative building of Azerbaijani Embassy in Turkmenistan inaugurated
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Türkmənistandakı Səfirliyinin yeni inzibati binasının açılışı olub

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