Состоялось открытие нового административного здания посольства Азербайджана в Туркменистане

10 мая в посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся прием по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева и официального открытия нового административного здания посольства.

10 мая в посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся прием по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и официального открытия нового административного здания посольства.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Было отмечено, что на мероприятии посол Гасан Зейналов отметил, что, хотя новое административное здание посольства Азербайджана было построено уже давно, официальное открытие было решено провести именно в день 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел Туркменистана, аккредитованного в стране дипкорпуса, представители СМИ и общественности, а также наши соотечественники.