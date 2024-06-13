Состоялось очередное заседание в рамках политических консультаций между Азербайджаном и Эстонией

12 мая в Таллинне состоялось очередное заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии.

12 мая в Таллинне состоялось очередное заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Эстонии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На заседании азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а эстонскую - заместитель государственного секретаря по политическим вопросам в Министерстве иностранных дел Кайлике Силласте-Эллинг.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, образовательной, туристической и других сферах.

В частности, была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов на высоком уровне.

В ходе политических консультаций также обсуждались международные, региональные вопросы и другие темы, представляющие совместный интерес.

Во время визита Ф.Рзаев также встретился с другими официальными лицами Эстонии.