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Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга.
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 20:29
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга


20:02

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Было отмечено, что на заседании под руководством председателя наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова был заслушан отчет генерального директора холдинга Руслана Алиханова о проделанной работе за первое полугодие текущего года.

Были обсуждены результаты диагностики переданных в управление холдингу портфельных компаний “Бакинский международный морской торговый порт”, “Азербайджанское каспийское морское пароходство” и ГКС “Азерголд” и другие текущие вопросы.

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