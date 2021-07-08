Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга.



20:02

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Было отмечено, что на заседании под руководством председателя наблюдательного совета азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова был заслушан отчет генерального директора холдинга Руслана Алиханова о проделанной работе за первое полугодие текущего года.

Были обсуждены результаты диагностики переданных в управление холдингу портфельных компаний “Бакинский международный морской торговый порт”, “Азербайджанское каспийское морское пароходство” и ГКС “Азерголд” и другие текущие вопросы.