Азербайджан и Таджикистан на заседании Совместной межправкомиссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

В Душанбе состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.

В Душанбе 18 декабря состоялось 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном.

Как сообщает Report, на заседании выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

Затем выступили заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, замминистра культуры Саадат Юсифова, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев и советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

После подписания протокола заседания азербайджанская делегация провела встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином и председателем Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Таджикистана Баходуром Шерализодой.

