Состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел стран ОЧЭС

21 декабря состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

21 декабря состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании под председательством действующего председателя ОЧЭС, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев.

Выступивший на заседании Фариз Рзаев проинформировал участников мероприятия о проводимых восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе, создании зеленой энергетической зоны на освобожденных территориях и мерах, предпринимаемых в этом направлении.

Было отмечено, что Азербайджан выполняет роль страны-координатора в рабочих группах по культуре, информационным и коммуникационным технологиям, институциональным реформам и управлению, а также по малым и средним предприятиям. Также было отмечено, что Азербайджан с 1 января 2023 года в течение 2 лет (2023-2024 гг.) будет выступать в роли страны-координатора в рабочей группе по сотрудничеству в сфере туризма.

По итогам заседания был принят протокол, а председательство передано Сербии.