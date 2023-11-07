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Состоялось второе заседание стратегического диалога Азербайджан-Латвия

Состоялось второе заседание стратегического диалога Азербайджан-Латвия Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 17:22
Состоялось второе заседание стратегического диалога Азербайджан-Латвия

Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую – заместитель государственного секретаря МИД Латвии Анджейс Вилумсонс.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность стратегического диалога между двумя странами, а также деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Латвийской стороне рассказали о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации, минных угрозах, созданных Арменией, масштабных восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о реализации Государственной программы по "Большому возвращению".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun ikinci iclası keçirilib

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