Состоялось второе заседание стратегического диалога Азербайджан-Латвия

Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую – заместитель государственного секретаря МИД Латвии Анджейс Вилумсонс.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность стратегического диалога между двумя странами, а также деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Латвийской стороне рассказали о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации, минных угрозах, созданных Арменией, масштабных восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о реализации Государственной программы по "Большому возвращению".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.