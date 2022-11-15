Состоялось 12-е заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии

14-15 ноября в Дербенте состоялось 12-ое заседание азербайджано-российской совместной демаркационной комиссии.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
На заседании было заявлено, что все запланированные комиссией на 2022 год мероприятия были успешно реализованы, обсуждена работа по международной легализации государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2023 год.
Заседание прошло в духе взаимопонимания и конструктивного диалога, отметили в МИД.
Место и сроки проведения следующего заседания совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам.