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Состоялось 12-е заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии

Состоялось 12-е заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии 14-15 ноября в Дербенте состоялось 12-ое заседание азербайджано-российской совместной демаркационной комиссии.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 16:09
Состоялось 12-е заседание азербайджано-российской демаркационной комиссии

14-15 ноября в Дербенте состоялось 12-ое заседание азербайджано-российской совместной демаркационной комиссии.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На заседании было заявлено, что все запланированные комиссией на 2022 год мероприятия были успешно реализованы, обсуждена работа по международной легализации государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2023 год.

Заседание прошло в духе взаимопонимания и конструктивного диалога, отметили в МИД.

Место и сроки проведения следующего заседания совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Rusiya Birgə Demarkasiya Komissiyasının iclası keçirilib

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