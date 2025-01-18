Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Руандой

Правительственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым посетила Республику Руанда.

Правительственная делегация во главе с заминистра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым посетила Республику Руанда.

Как сообщает Report, во время визита делегация встретилась с государственным министром финансов и экономического планирования Руанды Мутеси Русагара, министром сельского хозяйства и животных ресурсов Марком Цюбахиро Багабе, министром информационных технологий и инноваций Паулой Ингабире, а также с руководителями Совета развития Руанды и Совета по горнодобывающей промышленности, нефти и газу.

Делегация также ознакомилась с деятельностью Инкубационного центра предпринимателей Руанды.

На встречах была выражена благодарность за новые возможности сотрудничества между двумя странами, созданные в ходе приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президента Руанды Пола Кагаме на Саммите лидеров COP29 в Баку, а также за образовательные и культурные проекты, реализованные в Руанде при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках визита вице-президента Фонда Лейлы Алиевой в Руанду в декабре 2024 года.

В ходе обсуждений были отмечены широкие возможности для сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, сельского хозяйства, образования и других областях. Была достигнута договоренность о создании совместных рабочих групп и осуществлении взаимных бизнес-миссий в представляющих взаимный интерес нарпавлениях. Высоко оценен интерес руандийской стороны к созданию центров обслуживания граждан на основе концепции ASAN xidmət - успешного азербайджанского проекта в данной области.

В рамках визита также было организовано первое заседание политических консультаций на уровне заместителей министров между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда.

В ходе политических консультаций обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, перспективы будущего сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций. Подчеркнув важность политических консультаций для развития и координации двусторонних отношений, было решено проводить их заседания на регулярной основе.

Во время визита Ялчын Рафиев посетил Мемориал геноцида в Кигали, возложил венок к Мемориалу в память о жертвах массовых убийств и оставил запись в памятной книге.

В состав правительственной миссии вошли представители Министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджана, Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, AZPROMO и Азербайджанского инвестиционного холдинга.