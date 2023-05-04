Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Словении

Началась рабочая поездка заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Словению.

Началась рабочая поездка заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Словению.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В рамках визита состоялся очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Словении. В ходе консультаций словенская сторона была представлена делегацией во главе с государственным секретарем по политическим и многосторонним вопросам, экономической дипломатии и сотрудничеству в целях развития Самуэлем Жбогаром.

Отметив, что нынешние политические консультации имеют огромное значение в плане активизации контактов между Азербайджаном и Словенией, стороны обсудили шаги, которые могут быть предприняты в направлении развития двустороннего сотрудничества в различных областях и диверсификации этих отношений.

Была подчеркнута важность мобилизации совместных усилий для дальнейшего расширения существующих между двумя странами отношений дружбы и сотрудничества.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений и перспективы будущего сотрудничества, развитие взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной, энергетической и инвестиционной областях, организация взаимных визитов. Была подчеркнута важность постоянного политического диалога. В то же время стороны коснулись важности укрепления взаимной активности двух стран в рамках международных и региональных организаций. Был рассмотрен вопрос о расширении договорно-правовой базы.