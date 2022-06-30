Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и России

В соответствии с "Планом консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Азербайджана на 2021-2022 годы" МИД Азербайджана и России провели очередные консультации по вопросам европейской и региональной безопасности.

В соответствии с "Планом консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Азербайджана на 2021-2022 годы" МИД Азербайджана и России провели очередные консультации по вопросам европейской и региональной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым и заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности, вопросам повестки европейских региональных организаций и ситуации в области безопасности.

Подчеркнув важность полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, стороны обсудили текущую ситуацию.

Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов также принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел России.