Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и ОАЭ

В Абу-Даби состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В Абу-Даби состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, а делегацию ОАЭ - заместитель главы МИД по политическим вопросам Лана Заки Нусейбе.

Стороны обсудили двусторонние отношения в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Был затронут процесс постконфликтного восстановления, включая разминирование освобожденных территорий и возвращение вынужденных переселенцев.

Кроме того, Рафиев посетил исследовательский центр TRENDS, где обсудил с руководителем исследовательского отдела центра Мохамедом Салемом Аль-Салеми перспективы сотрудничества с азербайджанскими аналитическими структурами.