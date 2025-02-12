Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и ОАЭ

В Абу-Даби состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, а делегацию ОАЭ - заместитель главы МИД по политическим вопросам Лана Заки Нусейбе.
Стороны обсудили двусторонние отношения в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.
Был затронут процесс постконфликтного восстановления, включая разминирование освобожденных территорий и возвращение вынужденных переселенцев.
Кроме того, Рафиев посетил исследовательский центр TRENDS, где обсудил с руководителем исследовательского отдела центра Мохамедом Салемом Аль-Салеми перспективы сотрудничества с азербайджанскими аналитическими структурами.