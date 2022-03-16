О нас
Аудио новости

Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов

Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов Министерство иностранных дел Азербайджана и Министерство иностранных дел Нидерландов провели очередные политические консультации.
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 09:40
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов

Министерство иностранных дел Азербайджана и Министерство иностранных дел Нидерландов провели очередные политические консультации.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Делегации, участвующих н консультациях, возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и генеральный директор МИД Нидерландов по политическим вопросам Тийс ван дер Плас.

В апреле 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами. За это время отношения между двумя странами развивались во всех сферах, включая политическую, культурную и гуманитарную. Стороны также проанализировали нынешние отношения между двумя странами и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено, что существуют широкие возможности для развития двусторонних торгово-экономических связей.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, вопросам региональной и международной безопасности, а также ситуации в Украине.

В ходе визита Халаф Халафов встретился с председателем Постоянного комитета по иностранным делам, обороне и содействию развитию Сената Нидерландов Эрнестом Бастианом фон Апелдорном. Во время встречи были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Political consultations held between Azerbaijani, Dutch foreign ministries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Niderland XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Экслюзивные новости

Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi