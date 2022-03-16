Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов

Министерство иностранных дел Азербайджана и Министерство иностранных дел Нидерландов провели очередные политические консультации.

Министерство иностранных дел Азербайджана и Министерство иностранных дел Нидерландов провели очередные политические консультации.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Делегации, участвующих н консультациях, возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и генеральный директор МИД Нидерландов по политическим вопросам Тийс ван дер Плас.

В апреле 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами. За это время отношения между двумя странами развивались во всех сферах, включая политическую, культурную и гуманитарную. Стороны также проанализировали нынешние отношения между двумя странами и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено, что существуют широкие возможности для развития двусторонних торгово-экономических связей.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, вопросам региональной и международной безопасности, а также ситуации в Украине.

В ходе визита Халаф Халафов встретился с председателем Постоянного комитета по иностранным делам, обороне и содействию развитию Сената Нидерландов Эрнестом Бастианом фон Апелдорном. Во время встречи были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.