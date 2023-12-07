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Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Колумбии

Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Колумбии Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Колумбия.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 18:19
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Колумбии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Колумбия.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита 6 декабря Мамедов был принят министром иностранных дел Колумбии Альваро Дюраном.

Также состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджанской Республики и Республики Колумбия. Политические консультации провели заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Колумбии Франсиско Кой.

В ходе консультаций были обсуждены нынешнее состояние двусторонних отношений, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, гуманитарном разминировании, туризме, культуре, образовании и других сферах.

Мамедов подробно проинформировал коллегу о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, а также широкомасштабных работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Kolumbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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