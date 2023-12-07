Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Колумбии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Колумбия.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что в рамках визита 6 декабря Мамедов был принят министром иностранных дел Колумбии Альваро Дюраном.
Также состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджанской Республики и Республики Колумбия. Политические консультации провели заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Колумбии Франсиско Кой.
В ходе консультаций были обсуждены нынешнее состояние двусторонних отношений, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, гуманитарном разминировании, туризме, культуре, образовании и других сферах.
Мамедов подробно проинформировал коллегу о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, а также широкомасштабных работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.