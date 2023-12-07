Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Колумбии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Колумбия.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Колумбия.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита 6 декабря Мамедов был принят министром иностранных дел Колумбии Альваро Дюраном.

Также состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджанской Республики и Республики Колумбия. Политические консультации провели заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Колумбии Франсиско Кой.

В ходе консультаций были обсуждены нынешнее состояние двусторонних отношений, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, гуманитарном разминировании, туризме, культуре, образовании и других сферах.

Мамедов подробно проинформировал коллегу о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, а также широкомасштабных работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.