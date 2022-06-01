Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Камбоджи

1 июня состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Камбоджи.

1 июня состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Камбоджи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, Камбоджу - государственный секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Чем Видья.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

В конце встречи было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Камбоджа об освобождении от виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".