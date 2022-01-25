Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Финляндией

В Баку состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Финляндской Республики.

В Баку состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Финляндской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Делегации возглавляли с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а со стороны Финляндии – генеральный директор Департамента по России, странам Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел этой страны Мария Ливала.

В ходе консультаций было с удовольствием отмечено, что 24 марта 2022 года будет отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а также успехи, достигнутые за этот период.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями по всем направлениям двусторонних отношений и дальнейшим перспективам сотрудничества, было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития связей в экономической, образовательной, гуманитарной областях, а также в сфере информационных технологий.

Х.Халафов подробно проинформировал противоположную сторону о 44-дневной Отечественной войне, подписанных в этом контексте трехсторонних заявлениях, а также о ситуации в регионе, разрушениях, совершенных на освобожденных от оккупации территориях, осуществляемой восстановительно-созидательной работе и др.

М.Ливала с удовольствием отметила проведенные в рамках визита интересные и плодотворные встречи. Она подчеркнула, что Финляндия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в экономической, гуманитарной, социальной и других сферах, а также в осуществлении совместных проектов в рамках Европейского Союза.

На встрече были также обсуждены вопросы по сотрудничеству между Азербайджаном и Финляндией в рамках международных организаций, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.