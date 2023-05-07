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Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Австрией

Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Австрией Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила Австрийскую Республику с целью проведения дальнейших политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерство
Внешняя политика
7 мая 2023 г. 11:58
Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Австрией

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила Австрийскую Республику с целью проведения дальнейших политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством федеральных европейских и международных дел Австрийской Республики.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Австрийскую делегацию возглавил генеральный директор по двусторонним делам и общей внешней политике Европейского Союза Федерального министерства европейских и международных дел Грегор Кёсслер.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Подчеркнув широкие потенциальные возможности торгово-экономических отношений между двумя странами, были обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций.

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