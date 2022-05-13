Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Уругвая

В городе Монтевидео (Уругвай) состоялись очередные (вторые) политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и МИД Уругвая.

В городе Монтевидео (Уругвай) состоялись очередные (вторые) политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и МИД Уругвая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а с уругвайской - заместитель министра иностранных дел этой страны Каролина Аче Батье.

В ходе политических консультаций было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение взаимного сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.