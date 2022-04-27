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Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Болгарии

Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Болгарии Состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Болгарии.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 22:56
Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Болгарии

Состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Болгарии.

Как передает Report, делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и заместитель МИД Болгарии Васил Георгиев.

С удовлетворением было отмечено, что 5 июня 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и достигнутые за этот период успехи в развитии наших двусторонних отношений.

Было рассмотрено нынешнее состояние отношений двух стран, обсуждены возможности расширения сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, науку и информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, культуру и гуманитарную сферу. При этом они обменялись мнениями о текущем развитии и дальнейших перспективах торгово-экономических отношений между двумя странами, отметили необходимость прямых торговых отношений между малым и средним бизнесом.

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