Состоялись очередные политконсультации между МИД Азербайджана и Болгарии

Состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Болгарии.

Состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Болгарии.

Как передает Report, делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и заместитель МИД Болгарии Васил Георгиев.

С удовлетворением было отмечено, что 5 июня 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и достигнутые за этот период успехи в развитии наших двусторонних отношений.

Было рассмотрено нынешнее состояние отношений двух стран, обсуждены возможности расширения сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, науку и информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, культуру и гуманитарную сферу. При этом они обменялись мнениями о текущем развитии и дальнейших перспективах торгово-экономических отношений между двумя странами, отметили необходимость прямых торговых отношений между малым и средним бизнесом.