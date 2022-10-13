Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара

В рамках делового визита заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
В ходе визита состоялся третий раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Государства Катар.
В консультациях катарскую сторону представлял государственный министр иностранных дел Солтан бин Саад Аль-Мурейхи.
На встрече были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, включая восстановительные, строительные и реинтеграционные работы на освобожденных территориях.
В рамках визита Ф. Рзаев посетил катарский телеканал Al Jazeera.
Ф. Рзаев также провел встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом университетов Хамад Бин Халифа и Джорджтаун в Катаре.