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Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара

Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара В рамках делового визита заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 21:36
Состоялись очередные консультации между МИД Азербайджана и Катара

В рамках делового визита заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе визита состоялся третий раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Государства Катар.

В консультациях катарскую сторону представлял государственный министр иностранных дел Солтан бин Саад Аль-Мурейхи.

На встрече были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, включая восстановительные, строительные и реинтеграционные работы на освобожденных территориях.

В рамках визита Ф. Рзаев посетил катарский телеканал Al Jazeera.

Ф. Рзаев также провел встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом университетов Хамад Бин Халифа и Джорджтаун в Катаре.

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