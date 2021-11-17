Азербайджан и Германия провели межмидовские консультации

Состоялись очередные политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с германской - уполномоченный МИД этой страны по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг.
В ходе консультаций было проанализировано текущее состояние двусторонних отношений, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено наличие широкого потенциала двусторонних экономических связей.
Также были обсуждены отношения в области культуры, науки и образования.
X.Халафов подробно проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны и подписания трехсторонних заявлений, о масштабах разрушений на освобожденных территориях, проводимых работах по восстановлению и благоустройству.
M.Люттенберг выразил удовлетворение визитом в Азербайджан.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией в рамках международных организаций.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.