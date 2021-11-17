Азербайджан и Германия провели межмидовские консультации

11:18

Состоялись очередные политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а с германской - уполномоченный МИД этой страны по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

В ходе консультаций было проанализировано текущее состояние двусторонних отношений, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено наличие широкого потенциала двусторонних экономических связей.

Также были обсуждены отношения в области культуры, науки и образования.

X.Халафов подробно проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны и подписания трехсторонних заявлений, о масштабах разрушений на освобожденных территориях, проводимых работах по восстановлению и благоустройству.

M.Люттенберг выразил удовлетворение визитом в Азербайджан.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией в рамках международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.