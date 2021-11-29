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Министерства иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии провели консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии провели консультации В Эр-Рияде состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 18:10
Министерства иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии провели консультации

В Эр-Рияде состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Саудовскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Хурейджи, азербайджанскую - заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев.

На встрече было обсуждено текущее сотрудничество между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по восстановлению и реинтеграции инфраструктуры на освобожденных территориях.

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