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Состоялись консультации между МИД Азербайджана и Уганды

Состоялись консультации между МИД Азербайджана и Уганды 18-19 декабря 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила Республику Уганда.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 20:13
Состоялись консультации между МИД Азербайджана и Уганды

18-19 декабря 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила Республику Уганда.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита в Уганду делегация МИД Азербайджана была принята президентом Йовери Кагутой Мусевини.

В ходе визита были проведены консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Уганды по вопросам, представляющим взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между двумя государствами и подчеркнули важность его дальнейшего укрепления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Uqanda XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçirilib

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