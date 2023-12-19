Состоялись консультации между МИД Азербайджана и Уганды

18-19 декабря 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила Республику Уганда.

18-19 декабря 2023 года делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила Республику Уганда.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита в Уганду делегация МИД Азербайджана была принята президентом Йовери Кагутой Мусевини.

В ходе визита были проведены консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Уганды по вопросам, представляющим взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между двумя государствами и подчеркнули важность его дальнейшего укрепления.