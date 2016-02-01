Состоялась встреча в расширенном составе между президентом Азербайджана и наследным принцем ОАЭ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Как сообщает Report, перед началом встречи представители государства и правительства Объединенных Арабских Эмиратов были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Президент Азербайджанской Республики выразил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Зайеду Аль Нахайяну признательность за приглашение.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами. Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной и других сферах. Была отмечена хорошая возможность для развития сотрудничества в области туризма.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом числа туристов, приезжающих из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты и из этой страны – в Азербайджан.

На встрече были проведены обсуждения, связанные с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Глава государства сообщил, что уже на протяжении многих лет 20 процентов азербайджанских земель оккупированы Вооруженными силами Армении, в результате чего более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность урегулирования данного конфликта на основе принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за поддержку в принятии на Генеральной ассамблее ООН резолюции, связанной с конфликтом, отметив, что Азербайджан, в свою очередь, также поддерживает позицию Объединенных Арабских Эмиратом в ООН и других международных организациях.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, выражена уверенность в дальнейшем развитии нашего сотрудничества.

Глава государства пригласил наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Азербайджан с официальным визитом.