Состоялась встреча тет-а-тет президентов Азербайджана и Италии

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы в формате тет-а-тет.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией успешно развиваются в политическом, экономическом и других направлениях. Была выражена уверенность, что официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан внесет вклад в расширение связей.

Во время беседы состоялся обмен мнениями относительно двусторонних отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.