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Состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Верховного суда Грузии

Состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Верховного суда Грузии Состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Верховного суда Грузии
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 21:01
Состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Верховного суда Грузии

В рамках международной конференции, посвященной 20-летию деятельности Судебно-правового Совета, делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе, находящаяся с визитом в нашей стране, посетила Верховный суд Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

Отмечается, что председатель Верховного суда и Судебно-правового Совета Инам Керимов затронул отношения между Азербайджаном и Грузией, отметив, что двусторонние связи успешно развиваются во всех сферах.

Предоставив подробную информацию о проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформах, председатель обратил внимание на работу Верховного суда в направлении формирования единой судебной практики.

Также было подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в судебной сфере укрепляется благодаря взаимным визитам и обмену опытом.

Руководитель делегации Нино Кадагидзе высоко оценила двусторонние отношения, отметив, что их развитию уделяется особое внимание.

На встрече также были проведены обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian delegation visits Supreme Court of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Ali Məhkəməsinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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