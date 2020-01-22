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Состоялась встреча президентов Азербайджана и Монголии

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Монголии

22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении связей между Азербайджаном и Монголией. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, в животноводстве, обсуждены инвестиционные возможности в меднорудном и золотодобывающем секторах.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время монгольские студенты получают образование в университетах Азербайджана.

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