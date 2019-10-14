Состоялась встреча президентов Азербайджана и Кыргызстана

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Кыргызстана

14 октября, 2019 18:49

https://report.az/storage/news/e3765323246856a93be9807e0c83ac44/651146eb-e1bb-4b7a-a87f-efdacbcc9a5a_292.jpg 14 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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