 Наверх

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

24 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!