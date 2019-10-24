Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

24 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
24 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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