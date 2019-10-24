Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

24 октября, 2019 18:12

https://report.az/storage/news/56946bdbb1ada3782a5c557d77c92cfc/ff38aee9-a2cd-4197-b704-dcbce22aeeb9_292.jpg 24 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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