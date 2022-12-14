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Состоялась встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в расширенном составе

Состоялась встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в расширенном составе 14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова в расширенном составе.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 14:40
Состоялась встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в расширенном составе

14 декабря в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Туркменистан Сердара Бердымухамедова в расширенном составе.

Как сообщает Report, глава нашего государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухаммедов,

Уважаемый Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

Дорогие друзья,

Это мой второй визит в братский Туркменистан за этот год, и я очень рад, что вновь нахожусь здесь. Благодарю Президента Сердара Бердымухамедова за организацию трехстороннего саммита на высшем уровне и за гостеприимство.

Нас радует, что мы являемся свидетелями движения Туркменистана по пути стабильного и динамичного развития, и видим его достижения.

Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Мы по праву гордимся богатым историко-культурным наследием наших народов и их большим вкладом в человеческую цивилизацию.

Политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном, находятся на высоком уровне. Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. В 2017 году была подписана Декларация о стратегическом партнерствe между Азербайджаном и Туркменистаном.

Наши страны оказывают взаимную поддержку и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ОБСЕ и других структур.

Наши взаимоотношения, базирующиеся на исторических узах, создают благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях.

В январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов.

Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов.

В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в 5 раз. Это рекордный показатель.

Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики. Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения.

Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры.

Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. В результате этого Азербайджан превратился в важную транзитную страну.

За первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор.

Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн.тонн.

В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ.

В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов. В настоящее время, Бакинский судостроительный завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, работает на полную мощность. Возможности этого завода позволяют производить любые типы кораблей.

Азербайджан обладает одним из крупнейших в нашем регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие 10 лет предусматривается добавить к нашему грузовому флоту еще 9 самолетов.

В настоящее время в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов. Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, принял участие в открытии аэропортов Физули и Зангилан, построенных на освобожденных территориях. В 2024 году в нашей стране предусматривается открытие девятого по счету международного аэропорта в освобожденном от оккупации Лачине.

В конце 2020 года, в результате победы в 44 дневной Отечественной Войне , наши земли были освобождены от 30 летней оккупации со стороны Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов.

В настоящее время мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и по этой причине, наряду с другими направлениями, большое значение имеет расширение сотрудничества между нашими странами в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность.

Хочу еще раз подчеркнуть значимость встречи в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан. Надеюсь, что такие встречи и впредь будут проводиться регулярно и во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими братскими странами.

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Версия на английском языке ФотоPresidents of Azerbaijan, Turkiye and Turkmenistan hold expanded meeting in city of Turkmenbashi
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

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