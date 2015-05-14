​Состоялась встреча президентов Азербайджана и Вьетнама в расширенном формате - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 14 мая состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Социалистической республики Вьетнам Чионг Тан Шанг в расширенном формате. Как сообщает Report, главы государств выступили на встрече.
Первая новость опубликована в 12:56
Состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Социалистической Республики Вьетнам Чионгом Тан Шангом в узком формате.
Как сообщает Report, президенты встретились после окончания официальной церемонии встречи.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook