Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 23 мая в Стамбуле состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической и во всех других областях. Было отмечено значение взаимных визитов и встреч на высшем уровне, носящих регулярный характер, с точки зрения дальнейшего укрепления наших двусторонних связей. Подчеркнуто, что проходящий в Стамбуле Всемирный гуманитарный саммит вносит вклад в расширение международного сотрудничества.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, был проведен обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.