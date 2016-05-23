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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

    В ходе беседы прошло обсуждение вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 23 мая в Стамбуле состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической и во всех других областях. Было отмечено значение взаимных визитов и встреч на высшем уровне, носящих регулярный характер, с точки зрения дальнейшего укрепления наших двусторонних связей. Подчеркнуто, что проходящий в Стамбуле Всемирный гуманитарный саммит вносит вклад в расширение международного сотрудничества.

    В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, был проведен обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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