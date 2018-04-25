 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один

    © Azertag

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены двусторонние связи.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi