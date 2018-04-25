Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один

© Azertag

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены двусторонние связи.