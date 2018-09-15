Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто значение глобальных проектов, совместно осуществляемых нашими странами. Был отмечен вклад визита президента Турции в расширение сотрудничества.

Было подчеркнуто, что парад, проводимый в столице по случаю 100-летия освобождения Баку от оккупации, является важным событием в истории наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.