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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один - ОБНОВЛЕНО

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес© President.az

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений дружбы и братства между нашими странами во всех сферах. Подчеркнута важность шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция с точки зрения определения перспектив наших связей и дальнейшего углубления двусторонних отношений. Было отмечено значение открытия железной дорогой Баку-Тбилиси -Карс, являющейся глобальным проектом.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес между нашими странами.

    ***14:19

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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