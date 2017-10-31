Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один - ОБНОВЛЕНО

© President.az

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ 31 октября после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений дружбы и братства между нашими странами во всех сферах. Подчеркнута важность шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция с точки зрения определения перспектив наших связей и дальнейшего углубления двусторонних отношений. Было отмечено значение открытия железной дорогой Баку-Тбилиси -Карс, являющейся глобальным проектом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес между нашими странами.

***14:19

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.