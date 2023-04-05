Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один

5 апреля в Душанбе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном один на один.

5 апреля в Душанбе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном один на один.

Как сообщает Report, выступая на встрече, президент Эмомали Рахмон сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, добро пожаловать в Таджикистан. Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал: Спасибо, Эмомали Шарифович. Во-первых, благодарю за приглашение. Очень рад вновь посетить братский, дружеский Таджикистан.

Как Вы отметили, отношения между нашими странами имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере. Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий.

Еще раз благодарю за гостеприимство.

Президент Эмомали Рахмон: Большое спасибо.