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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Сербии в формате один на один

    Баку. 21 мая. REPORT. AZ / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня провел встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в формате один на один.

    Как сообщает Report, в ходе встречи  было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической и других сферах.

    Было отмечено, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения связей между двумя странами. Официальный визит президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан внесет свой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

    Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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