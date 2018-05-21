Состоялась встреча президентов Азербайджана и Сербии в формате один на один

Баку. 21 мая. REPORT. AZ / Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня провел встречу с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в формате один на один.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической и других сферах.

Было отмечено, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения связей между двумя странами. Официальный визит президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан внесет свой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.