Состоялась встреча президентов Азербайджана и России один на один

22 апреля в Москве состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным один на один.

22 апреля в Москве состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина один на один.

Как сообщает Report, приветствуя президента Азербайджана Ильхама Алиева, президент России Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Спасибо, что приехали.

В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа (Байкало-Амурской магистрали). Все хорошо знают, что Ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом.

У нас сегодня встреча будет и с ветеранами БАМа – есть о чем поговорить. Сейчас мы, – Вы, наверное, знаете об этом, – развиваем так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня.

Думаю, да не думаю – уверен: все усилия, труды, годы работы, которые Ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль, причем не только для России, но и для всего Содружества Независимых Государств. Имею в виду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию.

Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растет товарооборот: он достиг уже более четырех миллиардов долларов. Шесть миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана. Работает активно межправкомиссия. И много интересных направлений сотрудничества в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре – некоторые из них, по-моему, на слуху у общественности наших стран.

Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с Вами в материале по каждому из них.

Мы очень рады Вас видеть. Добро пожаловать.

Х Х Х

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо за приглашение. Рад нашей новой встрече.

Отдельное спасибо за приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, посвященном 50-летию начала строительства БАМа. В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности.

Как Вы отметили, Гейдар Алиевич Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта, который назывался, я помню, Всесоюзной стройкой, и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас, конечно, очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии: мы сегодня увидимся позже с теми, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта.

Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы с Вами подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем.

Как Вы отметили, повестка дня достаточно обширная. Там присутствует в том числе и транспортный компонент, мы сегодня это обсудим. Проект международного транспортного коридора "Север-Юг", объединяющий наши страны и наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами.

Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч. И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.

Еще раз выражаю благодарность за сегодняшнюю встречу и уверен, что она даст новый толчок развитию наших отношений.

Спасибо.

Президент Владимир Путин: Спасибо.

16:48

22 апреля в Москве состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным один на один.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.