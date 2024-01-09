Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе

9 января состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе

9 января состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, заместитель премьер-министра, глава Высшего совета при президенте Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сын президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Нахайян.