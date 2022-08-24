Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в формате один на один

24 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

24 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан и высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.