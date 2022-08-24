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Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в формате один на один

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в формате один на один 24 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 12:26
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в формате один на один

24 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан и высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

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Версия на английском языке ФотоPresidents of Azerbaijan and Kazakhstan have one-on-one meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

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