Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии один на один - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович один на один.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто значение визита президента Хорватии в Азербайджан. Глава нашего государства вспомнил встречу с президентом Колиндой Грабар-Китарович в рамках состоявшейся в начале этого года в Лондоне конференции "Поддержка Сирии и региону" и свои визиты в Хорватию, отметил высокий уровень связей между нашими странами во всех сферах.

Выразив удовлетворение прибытием в Азербайджан, президент Хорватии подчеркнула значение бизнес-форума, который пройдет в рамках визита. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович отметила, что хорватские компании заинтересованы в осуществлении деятельности в Азербайджане.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших возможностей для расширения двусторонних связей в различных сферах, выражена уверенность в их дальнейшем развитии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.