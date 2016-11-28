Состоялась встреча президентов Азербайджана и Беларуси один на один

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась церемония официальной встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Беларусь.

Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Республики Беларусь поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Александру Лукашенко, а члены делегации Республики Беларусь – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты сфотографировались для официального фото.

После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко один на один.