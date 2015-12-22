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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана один на один

    Подчеркнуто наличие хорошего потенциала для развития экономических связей

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ После завершения церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани один на один.

    На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической сфере. Подчеркнуто наличие хорошего потенциала для развития экономических связей. Отмечено значение визита с точки зрения укрепления двусторонних связей.

    Во время беседы был проведен обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.

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