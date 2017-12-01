Состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана один на один

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева c находящимся с рабочим визитом в нашей стране президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани один на один.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

Президенты сделали совместное фото.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных сферах. Было отмечено значение 7-й министерской конференции, проводимой в Баку в рамках "Сердце Азии" – Стамбульский процесс.

Было подчеркнуто значение этого визита с точки зрения дальнейшего расширения отношений между нашими странами.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.